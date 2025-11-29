«برنت» يرتفع وسط ضبابية بشأن أوكرانيا

صعدت العقود الآجلة لخام برنت، أمس، وسط بقاء المخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار المماطلة في ما يتعلق بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع أوبك+، غداً الأحد، بحثاً عن أدلة على التغيرات المحتملة في الإمدادات.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بعد تعطل نظام التداول لدى مجموعة (سي.إم.إي).

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق، والتي ينتهي أجلها الجمعة 15 سنتاً، بما يعادل 0.24 %، إلى 63.58 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت 21 سنتاً عند التسوية، أول من أمس. وصعدت عقود فبراير الأكثر تداولاً 15 سنتاً، إلى 62.99 دولاراً.

وتوقف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند ارتفاع 43 سنتاً، أو 0.73 %، إلى 59.08 دولاراً للبرميل. ولم تكن هناك تسوية له الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وتكبد الخامان خسائر للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2023، إذ يؤثر ارتفاع المعروض العالمي في الأسعار.

وتسببت مؤشرات عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكنها عادت للارتفاع خلال الجلسات الثلاث الماضية، مع استمرار الضبابية بشأن المفاوضات.

ومن المتوقع أن يختتم خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على مكاسب تزيد على 1 %. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الخطوط العريضة لمقترحات السلام التي تناقشها الولايات المتحدة وأوكرانيا، قد تصبح أساساً لاتفاقات مستقبلية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأضاف أن روسيا ستواصل القتال إذا لم يتحقق ذلك.

ومن المرجح أن يبقي تحالف "أوبك+" على مستويات إنتاج النفط دون تغيير، في اجتماعه يوم الأحد المقبل، وأن يتفق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، حسبما قال مندوبان من التحالف، ومصدر مطلع على المحادثات لرويترز. وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 4 سنوات خلال الأسبوع.