بقيمة 524 مليار يورو.. ألمانيا تكشف عن ميزانية 2026 مثقلة بالديون

أقرّ المشرعون في مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة، ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يقارب 525 مليار يورو (608 مليارات دولار).

وتتضمن المقترحات أكثر من 180 مليار يورو للاقتراض ، وهو مبلغ أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ الألماني باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية لارس كليجبايل خلال المناقشة في البرلمان: "هذه الميزانية تتضمن مرة أخرى استثمارات قياسية".

وأضاف الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني: "ومع ذلك، من المهم أيضا أن تتدفق الاستثمارات بسرعة الآن."

وتبلغ الميزانية الإجمالية 524.5 مليار يورو، أي أنها أكبر بمقدار21.5 مليار يورو من ميزانية عام 2025.

وتشمل الميزانية أيضًا نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

وأصبح هذا الإنفاق ممكنا بفضل تعديل دستوري تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تحصل أوكرانيا على مبلغ قياسي مقداره 11.5 مليار يورو للمدفعية والطائرات المسيرة والمركبات العسكرية ومعدات أخرى لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة الميزانية ، جزئيًا بسبب خطط الدولة لتحمل مليارات الديون الإضافية.

وقالت مسؤولة الميزانية في حزب الخضر ليزا باوس، إن الائتلاف الحاكم أضاع فرصة "تحويل الفرص الإضافية الضخمة للاقتراض في أكبر ميزانية على الإطلاق ، إلى شيء جيد لبلدنا'."

وقالت زعيمة حزب اليسار إينيس شفيردتنر إن الميزانية تتجاهل مشاكل المواطن العادي ، مشيرة إلى "الإسكان بأسعار معقولة والمدارس الجيدة ومراكز الرعاية النهارية والرعاية الصحية والبلديات القوية."