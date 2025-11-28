الدولار يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية في 4 أشهر



يتجه الدولار، اليوم الجمعة، نحو تكبد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو الماضي إذ يكثف المتعاملون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي الشهر المقبل.

وانخفض الدولار خلال الأسبوع في وقت خلص فيه المتداولون إلى أن ضعف بيانات سوق العمل سيؤدي إلى المزيد من تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حتى مع تعبير عدد كبير من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع التضخم.

سلسلة البيانات

وقال إريك ثيوريت، محلل العملات الأجنبية في سكوتيا بنك «سلسلة البيانات الصادرة بعد الإغلاق الحكومي ضعيفة عموماً... البيانات تميل بالتأكيد نحو خفض الفائدة».

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، توجد احتمالات بنسبة 87% لخفض الفائدة الأمريكية في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي التاسع والعاشر من ديسمبر، مقارنة مع 71% قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.06% عند 99.59 نقطة، محققاً بعض المكاسب، لكنه لا يزال متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنسبة 0.61%، وهي الأكبر له منذ 21 يوليو.

وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.1585 دولار، وارتفع الين 0.03% مقابل الدولار إلى 156.25 ين للدولار.

ومن المقرر أن يلقي محافظ بنك اليابان كازو أويدا كلمة يوم الاثنين، وسيركز المتداولون على ما إذا كان سيشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك اليابان في ديسمبر، ما قد يسهم في استمرار ارتفاع قيمة العملة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.21% إلى 1.3211 دولار، لكنه يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس بعد أن كشفت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، عن الميزانية التي طال انتظارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 1.40% إلى 92680 دولاراً.