صادرات الصين من المعادن النادرة تقفز 23% في مايو رغم القيود

قفزت الصادرات الصينية من المعادن النادرة في مايو أيار 23 بالمئة على أساس شهري مسجلة أعلى مستوى لها في عام، على الرغم من قيود بكين على تصدير بعضها.

وأدت قيود التصدير التي فرضتها الصين في أبريل على عدة أنواع من المعادن النادرة إلى اضطرابات في بعض قطاعات تصنيع السيارات عالميا. وناقش الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني القيود إلى جانب قضايا أخرى في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

وارتفعت صادرات المعادن النادرة بجميع أنواعها من أكبر منتج في العالم 23 بالمئة في مايو مقارنة بأبريل، لتصل إلى 5864.60 طنا، وهو أعلى معدل شهري خلال عام كامل.

ولا تشمل القيود جميع أنواع منتجات المعادن النادرة التي تصدرها الصين. ولا تتضمن البيانات الصادرة اليوم الاثنين تفاصيل بشأنها، لذا فإن الصورة الكاملة لتأثير القيود لن تتضح إلا في بيانات أكثر تفصيلا من المقرر نشرها في 20 يونيو.