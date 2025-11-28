الذهب في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر ، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولارا للأوقية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 87 بالمئة من 85 بالمئة قبل يوم و50 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وعززت تعليقات رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وقال كيفن هاسيت، المرشح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أيضا إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.

إلا أن عددا من رؤساء بنوك الاحتياطي الاتحادي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتا حتى يتأكد تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ويتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو . وتراجع الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويقول المستثمرون إن تولي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 54.18 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1634.82 دولارا، وكسب كلاهما بنسبة 7.4 بالمئة خلال الأسبوع.

فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1428.62 دولارا للأوقية لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة أربعة بالمئة.