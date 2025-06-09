نيكاي يقفز مع صعود أسهم الرقائق قبيل محادثات تجارية أمريكية صينية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن في وقت لاحق من اليوم، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات.

تهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، والتي فرضت قيودا عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطا على البلدين لتخفيف التوتر.

وتأتي محادثات اليوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، فيما قال ترامب إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة لن تشكل مشكلة للولايات المتحدة بعد الآن.

وارتفع نيكاي 0.92 بالمئة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 بالمئة.

وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 بالمئة، متصدرا المكاسب على المؤشر.

وارتفع سهم سوسيونكست، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 بالمئة، محققا أفضل أداء بالنسبة المئوية.

وقال يونوسوكي إيكيدا كبير محللي الاقتصاد الكلي في نومورا "محادثات التجارة في لندن، ستكون على أقل تقدير، خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين"، وهو ما دعم القطاع اليوم.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 بالمئة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق ديسكو 3.24 بالمئة.