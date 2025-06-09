تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% سنوياً

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1ر0% سنويا خلال الشهر الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين.

كان المحللون يتوقعون تراجع أسعار المستهلك بنسبة 2ر0%، بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال أبريل الماضي.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% شهريا خلال مايو، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد تراجعها بنسبة 1ر0% شهريا خلال أبريل.

في الوقت نفسه استقرت أسعار السلع غير الغذائية خلال الشهر الماضي دون أي تغيير عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو نفس استقرارها في الشهر السابق.

وبالنسبة للسلع الغذائية تراجعت أسعارها بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% سنويا خلال الفترة نفسها.

وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر3% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر3% بعد تراجعها بنسبة 7ر2% خلال الشهر السابق.