المؤشر نيكاي الياباني يقفز مدعوماً بارتفاع أسهم الرقائق الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني واحدا بالمئة اليوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن في وقت لاحق اليوم، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف للقيود على شحنات أشباه الموصلات.

ويواجه البلدان ضغوطا لتخفيف حدة لتوترات، مع سيطرة الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة للرقائق الإلكترونية وغيرها من التقنيات المتقدمة، في حين قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برامج تصميم الرقائق إلى الصين.

وارتفع نيكاي 1.05 بالمئة إلى 38137.09 نقطة حتى فترة استراحة التداول في منتصف النهار. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة. وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الأعلى ربحا على المؤشر نيكاي وقفز 5.17 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 4.03 بالمئة.

وصعد سهم أوتسوكا هولدنجز للصناعات الدوائية 8.6 بالمئة وكان الأعلى ربحا من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وبالنسبة للأسهم الخاسرة تراجع سهم آي سبيس ويتجه صوب بلوغ حد الخسارة اليومية لثاني جلسة على التوالي بعد فشل ثاني محاولة للشركة لإرسال مسبار إلى القمر في الأسبوع الماضي.