النفط يرتفع مع ترقب محادثات السلام في أوكرانيا

شهدت أسعار النفط، أمس، ارتفاعاً طفيفاً في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر محادثات تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تمهد لإلغاء عقوبات غربية على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفاً، بسبب عطلة عيد الشكر في أمريكا.

وخلال التعاملات تحولت الأسعار من تراجع سابق إلى ارتفاع طفيف وزادت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 % إلى 63.22 دولاراً كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 19 سنتاً أو 0.3 % إلى 58.84 دولاراً.

ورجحت مصادر في أوبك+ الثلاثاء، أن يبقي التحالف على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماع الأحد. ويرفع بعض أعضاء المجموعة، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، الإنتاج منذ أبريل لزيادة الحصة السوقية. وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من تزايد توقعات خفض الاحتياطي الأمريكي الفائدة الشهر المقبل.