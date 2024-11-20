إيون نكست البريطانية تدفع تعويضاً بقيمة 14.5 مليون جنيه بعد إخفاق في نظام الفواتير

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" أن شركة الطاقة البريطانية "إيون نكست" وافقت على دفع 5ر14 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار) بعد إخفاقات "غير مقبولة" لتقديم الفواتير النهائية ورد الأرصدة الائتمانية لنحو 250 ألف من عملاء عداد الدفع المسبق.

وقالت هيئة أوفجيم إن خطأ في نظام المحاسبة لدى أيون نكست بين فبراير 2021 وسبتمبر 2023، أدى إلى أن العملاء الذين تحولوا إلى شركات أخرى أو أنهوا تعاقدهم لم يتلقوا الفواتير النهائية خلال ستة أشهر مثلما هو مطلوب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت الهيئة أن الكثير من المستهلكين واجهوا صعوبة مالية في وقت شهد ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إيون نكست لم تدفع تعويضا بقيمة 30 جنيها أو 60 جنيها للمستهلكين المتضررين، بينما لم يتم إخطار مئة ألف مستهلك بشأن الأرصدة المتبقية في حساباتهم - التي تقدر في المتوسط بـ51 جنيها - ولم يتلقوا المبالغ المستردة بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن يحصل كل مستهلك متضرر على 144 جنيها في المتوسط بعدما وافقت إيون نكست على دفع تعويض واصلاح الضرر بقيمة 5ر14 مليون جنيه.