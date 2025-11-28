الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر مع تراجع أحجام التعاملات، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ما جعل المتعاملين يفكرون في العام المقبل، بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الوحيد، الذي سيقدم على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الين 0.4 % إلى 155.87 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوماً بتحول في لهجة مسؤولي بنك اليابان لتميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما زاد اليورو فوق 1.16 دولار.

وعاود الدولار النيوزيلندي الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، وارتفع بنحو اثنين في المئة منذ تحول البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، أول من أمس الأربعاء. وخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة.

لكنه قال إنه جرت مناقشة تثبيت أسعار الفائدة، وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي انتهت على الأرجح، وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول ديسمبر 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضاً بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، الأربعاء، والتي عززت الرأي القائل، إن دورة التيسير النقدي هناك انتهت أيضاً.

وأدى الضغط الناجم عن آلية تثبيت البنك المركزي الصيني إلى استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار، أمس.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر عند 1.3265 دولار، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، إذ أسهمت ميزانية بريطانيا في التخفيف من بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية الوطنية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، عند 99.433 بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر، والذي سجله قبل أسبوع، ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.

وقال برنت دونيللي، رئيس شركة سبيكترا ماركتس، «ستفكر السوق قريباً في الصفقات الكبيرة لعام 2026، وأشك بقوة في أن يكون «شراء الدولار» أحدها».