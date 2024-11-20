«آبل» تستعد لإطلاق الجيل الثاني من «جهاز التتبع» 2025



أعلنت آبل عن خططها لإطلاق الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها AirTag في منتصف عام 2025، مع إضافة تحسينات ومزايا جديدة تميز الجهاز عن الجيل الأول، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية.



تم إطلاق جهاز AirTag لأول مرة في عام 2021، وكان من بين أكثر منتجات آبل ابتكاراً، حيث تميز عن باقي الأجهزة التقليدية التي أطلقتها الشركة.



ورغم ذلك، واجه الجهاز انتقادات عدة واتهامات تتعلق بحوادث تعقب غير مرغوب فيه واستخدامه في المضايقات، مما أدى إلى عشرات الدعاوى القضائية ضد آبل.



لكن الشركة لا تنوي التخلي عن الجهاز، حيث تشير التقارير إلى أنها تعمل على تطوير الجيل الثاني من AirTag.



ووفقاً لتقرير بلوميبرغ، يحمل الجهاز الجديد الاسم الرمزي «B58» وقد اجتاز بنجاح بعض اختبارات التصنيع، مما يشير إلى قرب إطلاقه في 2025، بعد أربع سنوات من إصدار الجيل الأول.



وقد أعلن المحلل مينغ تشي كو في أكتوبر الماضي أن آبل أجلت الإنتاج الضخم للجيل الثاني إلى عام 2025، ومن الممكن أن يتزامن إطلاقه مع إصدار سلسلة هواتف آيفون 17 أو أجهزة آيباد الجديدة.



من المتوقع أن يتضمن الجيل الثاني من AirTag شريحة لاسلكية أكثر قوة، ما سيعزز دقة التتبع ومداه، إلى جانب شريحة Ultra Wideband 2 المستخدمة في سلسلة آيفون 15. كما سيتم إدخال تحسينات في الحماية من التعقب غير المرغوب فيه.



ورغم عدم كشف آبل عن أي تفاصيل حول التصميم الجديد للجهاز، فإنها قد تدمج AirTag 2 في تجربتها المستقبلية للحوسبة المكانية، التي تعتمد على نظارة Vision Pro، على الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة حول هذه الخاصية.