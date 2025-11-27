رئيس مرسيدس-بنز يعترف بصعوبة المنافسة في الصين

توقع أولا كيلينيوس رئيس شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات، استمرار الظروف الصعبة في السوق الصينية.

وقال كيلينيوس في تصريحات لمجلة «أوتوموبيل فوخه» الألمانية المتخصصة: «بعد كورونا نرى أن ديناميكية السوق لم تعد كما كانت طوال 15 إلى 20 عاماً، وهذا مقترن بكثافة هائلة في المنافسة. هناك 100 شركة سيارات تتنافس على سوق قد يستوعب 30 إلى 40 شركة فقط»، مضيفاً أن عملية التنقيح ستحدث، لكنها ستستغرق وقتاً، وقال: «شدة المنافسة ستظل قائمة في السنوات المقبلة».

وأكد كيلينيوس أن مواجهة هذا التحدي، تتطلب استراتيجية منتجات وصناعة مناسبة للحفاظ على حصة مرسيدس أو زيادتها. وقال: «نحن لا نريد 100 % من السوق، بل حصتنا فقط. ومن الممكن تماماً الحفاظ عليها أو زيادتها بالاستراتيجية الصحيحة للمنتجات والتصنيع. لكننا لسنا ساذجين، نحن واقعيون. السنوات المقبلة في الصين ستكون صعبة».

وأوضح كيلينيوس أنه من أجل مواكبة التكاليف والكفاءة في التطوير، فإن مرسيدس تحتاج لأن تصبح «أكثر صينية»، وقال: «بأقرب ما يمكن إلى نسبة 100 %. في الصين من أجل الصين. هذه هي الطريقة الوحيدة للصمود، في ظل بيئة الأسعار الحالية».

وتعد الصين أكبر سوق لمرسيدس-بنز، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد باعت الشركة في الصين خلال الربع الثالث من هذا العام 125 ألفاً و100 سيارة، بانخفاض نسبته 27 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.