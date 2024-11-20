جنون «بتكوين» يتواصل.. والعملة تتجاوز 94 ألف دولار



سجل سعر بتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوماً بسلسلة من التطورات التي تسلط الضوء على التبني المتزايد لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تحت قيادة مؤيد العملات المشفرة دونالد ترامب.



وحصلت الأسعار على دعم من محادثات تجريها شركة «ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي غروب» التابعة للرئيس المنتخب، لشراء سوق الأصول الرقمية «باكت هولدينغز»، مما رفع أسعار أسهم الشركتين.



وشملت التطورات الأخرى خطة «ناسداك» لإدراج خيارات تداول على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» بقيمة 44 مليار دولار للمرة الأولى، ودفع «غولدمان ساكس» لفصل منصة الأصول الرقمية الخاصة به، وهي علامات على كيفية تغلغل العملات المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل «بلوك تشين» بشكل أعمق في النظام المالي.



وبلغت بتكوين مستوى قياسياً جديداً عند 94.032 دولاراً. يتوقع بعض المستثمرين أن تجذب خيارات صناديق بتكوين في الولايات المتحدة مزيداً من التدفقات إلى العملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بعد فوز داعم العملات الرقمية، دونالد ترامب، بالرئاسة في الانتخابات الأمريكية.



وارتفعت أكبر الأصول الرقمية بنحو 40% منذ فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر بناءً على وعود تضمنت جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.



وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبير ستون غروب»، إن «مشهد العملات المشفرة يتصدر المشهد مرة أخرى»، مضيفاً إن التقارير بشأن شركتي «ترامب» و«باكت»، تمثل «قطعة أخرى من الأخبار الإيجابية التي ترفع المشاعر الإيجابية».



وتعهد ترامب بإنشاء إطار تنظيمي داعم للأصول الرقمية، ومخزون استراتيجي من «بتكوين». ولا يزال الجدول الزمني لتنفيذ الوعد الأول غير واضح، في حين من غير المعروف ما إذا كان سينفذ تعهده بإنشاء احتياطي للبتكوين.

تغذي مثل هذه الأسئلة المناقشات حول ما إذا كانت أسعار العملات المشفرة عموماً و«بتكوين» خصوصاً، ستواصل الارتفاع.



وتشهد سوق الخيارات تركيزاً عالياً للعقود القائمة التي تراهن على صعود سعر العملة المشفرة الأكبر قيمة، إلى 100 ألف دولار، بناءً على بيانات من بورصة «ديريبيت».

وأشارت كاتي ستوكتون، المحللة الفنية في «فيرليد ستراتيجيز»، إلى أن بعض الإشارات من أنماط الرسم البياني، تشير إلى إمكانية وصول سعر بتكوين في الأسابيع القليلة المقبلة إلى نحو 98.100 دولار. وأعرب محلل السوق في «آي جي أستراليا» توني سيكامور عن تفضيله لشراء بتكوين مرة أخرى في أوقات التصحيح، عند نحو 80 ألف دولار.



وقال ناثان دين، كبير المحللين الحكوميين في «بلومبرغ إنتليجنس»، إن احتمال تمرير مشروع قانون تشفير شامل في الولايات المتحدة في عام 2025، ارتفع إلى حوالي 70%.