الاقتصاد الدنماركي ينمو 1.2% في الربع الثالث

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد في الربع الثاني على التوالي في الثلاثة أشهر التي انتهت في سبتمبر وينسب ذلك بشكل كبير إلى صناعة الدواء.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر1 % في الربع الثالث، عقب تعاف بنسبة 3ر1 % في الربع الثاني.

وكان النمو في الاقتصاد الدنماركي مدفوعا في الأساس بتقدم كبير في الصناعة لاسيما صناعة الدواء، وعلى الجانب الآخر، كان للنقل البحري تأثير سلبي هائل على النمو.

على جانب الإنفاق، تعافى استهلاك الأسر بنسبة 3ر0 %، وارتفع الاستهلاك العام بنسبة 5ر0 %. ونما إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 9ر0 % بينما ظلت صادرات السلع والخدمات راكدة وسط ضعف الطلب على الخدمات وتراجعت الواردات بنسبة 7ر0 %.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 9ر3 % في الربع الثالث.

ومن المقرر نشر الأرقام المعدلة للربع الثالث في 20 ديسمبر.