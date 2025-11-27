اختراق أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا بعد استحواذ بـ10 مليارات دولار

أوقفت «أب بت» (Upbit)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، عمليات الإيداع والسحب، بعد رصد تحويل غير مصرح به لنحو 37 مليون دولار من الأصول الرقمية، في انتكاسة مفاجئة جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة «نافير» (Naver) عن صفقة استحواذ تاريخية على المنصة.

وقالت «أب بت» في بيان، إن جزءاً من الأصول المرتبطة بشبكة «سولانا» (Solana) «وتبلغ قيمتها نحو 54 مليار وون كوري، جرى تحويله إلى محفظة خارجية غير مصرح بها بتاريخ 27 نوفمبر. وأشارت إلى أنها ستعوض المستخدمين بالكامل عن أي خسائر تكبدوها، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن عملية الاختراق».

وجاءت الحادثة بعد يوم واحد فقط من إعلان عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية «نافير» (Naver) عزمها الاستحواذ على شركة «دونامو»(Dunamu)، المالكة لمنصة «أب بت»، في صفقة تبادل أسهم كاملة بقيمة 10.3 مليارات دولار.

وبينما كان كبار المسؤولين التنفيذيين يشيدون بالطابع التحولي للصفقة، خلال مؤتمر صحفي، كانت جهات مجهولة تتسلل إلى أنظمة «أب بت»، ولم يصدر أي تعليق فوري من «دونامو» بشأن الحادثة.

وخلال المؤتمر، الذي عقد قبل ساعات فقط من إعلان «أب بت» عن الاختراق، كشفت «نافير» عن خطة لاستثمار 10 تريليونات وون (6.8 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكتشين، في إطار طموحها لتصبح لاعباً عالمياً في هذين القطاعين الحيويين.

وفي تصريح للصحفيين قال الرئيسة التنفيذية لـ«نافير»، تشوي سو-يون، إن الشركة تعتزم دمج بنيتها التحتية في مجالي التمويل والذكاء الاصطناعي مع خدماتها الاستهلاكية، وكانت «نافير» قد تحدثت في وقت سابق عن عزمها شراء عشرات الآلاف من شرائح «إنفيديا»، بهدف بناء قدراتها وتطوير نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وباستحواذها على «دونامو» تراهن «نافير» بقوة غير مألوفة على قطاعي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، خصوصاً بالنسبة لشركة عرفت أساساً بمنصاتها في التسوق الإلكتروني، والأنمي، وتطبيق البحث الأكثر استخداماً في كوريا، ورفض متحدث باسم «نافير» التعليق على حادثة الاختراق، التي طالت «أب بت».