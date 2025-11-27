الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين وسط جني الأرباح





تراج الذهب اليوم الخميس وسط عمليات جني للأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، بينما يقيم المستثمرون احتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4153.49 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4150 دولارا للأوقية.

وقال برايان لان من جولد سيلفر سنترال "ما يتطلعون إليه هو جني الأرباح (بعد صعود أمس الأربعاء)... ليس من الواضح ما الذي سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد ذلك، لذا فإن الذهب يتماسك".

وذكر بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ومنهم رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، أن الخفض في الشهر المقبل قد يكون له ما يبرره بسبب ضعف سوق العمل، مما يضغط على عوائد سندات الخزانة.

واستقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر أمس الأربعاء.

غير أن موقفهم يتناقض مع موقف مسؤولين آخرين دعوا إلى تعليق التيسير النقدي إلى أن يُظهر التضخم تحركا ملموسا نحو النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة.

ويقول كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بدلا من جيروم باول، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، ليؤيد بذلك موقف الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق بنسبة 85 بالمئة خفض الفائدة في ديسمبر .

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن سوق العمل تجد صعوبة في توفير ما يكفي من الوظائف للباحثين عن عمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 53.04 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1624.75 دولارا، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1419 دولارا.