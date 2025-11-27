البيتكوين تقفز 4% وتتجاوز 91 ألف دولار

قفزت البيتكوين أكثر من 4% في آخر 24 ساعة، لتتجاوز 91 ألف دولار، حيث جرى تداول العملة المشفرة القائدة عند 91,176 دولاراً صباح الخميس.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت الإيثر 3.59% إلى 3,038.02 دولار، وسولانا 3.97% إلى 142.86 دولارا، والريبل 0.77% إلى 2.21 دولار.

ورغم أن الارتفاع كان محدوداً، فإنه أعاد المستويات السعرية المرتفعة إلى الأذهان، مع تحرك الأصول الرقمية بالتوازي مع الأسهم وسط قناعة متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة قريباً. واجتذب صندوق بتكوين التابع لـ"بلاك روك" في الولايات المتحدة تدفقات جديدة، لينهي سلسلة من الاستردادات. وما تزال السيولة ضعيفة قبيل عطلة عيد الشكر، لكن مع انحسار التقلب -وغياب أدلة على موجة بيع قسرية جديدة- يبدو أن المستثمرين يختبرون ما إذا كانت أسوأ مرحلة من التراجع قد مرّت.

قال آدم مكارثي، محلل الأبحاث في "كايكو": "من المحتمل أن يكون الطابع الحاد لتحرك الأسعار مرتبطاً بالعطلات. في الأساس، هناك سيولة أقل الآن، ما يعني أن تحريك السعر يتطلب جهداً أقل بكثير".

ارتداد بتكوين

يظهر تحول المعنويات السلبية عبر أسواق المشتقات المالية. وتشهد عقود "بتكوين" الدائمة، وهي سوق رئيسي للمتعاملين للرهانات الممولة بالديون على العملات المشفرة، زيادة في الإقبال على المراكز الشرائية، مع بقاء المراكز المفتوحة عند مستويات معتدلة، وفقاً لبيانات من "كوين غلاس". وتشير معدلات التمويل الإيجابية لهذه العقود إلى أن الرهانات على ارتفاع الأسعار عادت إلى الصدارة بعد تصدر الرهانات السلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتُظهر بيانات من منصة "ديربت" التابعة لـ"كوين بيس" أن خيارات الشراء عند مستوى 100 ألف دولار تتصدر المراكز المفتوحة، بعد أن كانت حدود إيقاف الخسائر حول 80 ألفاً و85 ألف دولار تهيمن على السوق خلال الأسبوع الماضي.