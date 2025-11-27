انخفاض أسعار النفط مع توقعات بوقف القتال في أوكرانيا

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس على خلفية توقعات بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وهو ما قد يمهد الطريق أمام إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على الإمدادات الروسية، إلا أن التداول سيظل ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 62.92 دولارا للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 58.44 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء مع تقييم المستثمرين لمخاطر زيادة المعروض واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يسافر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل مع مسؤولين آخرين لإجراء محادثات مع القادة الروس بشأن خطة محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا، وهي الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، قال دبلوماسي روسي كبير أمس الأربعاء إن روسيا لن تقدم تنازلات كبيرة في خطة السلام، وذلك بعد أن أظهر تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية شارك فيها ويتكوف أنه قدم المشورة لموسكو بشأن كيفية عرض الخطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.