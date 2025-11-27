النفط يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر

استقرت أسعار النفط أمس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات وجود فائض في الإمدادات ومحادثات السلام في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 62.43 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتاً واحداً إلى 57.96 دولاراً.

وختم كلا العقدين تعاملات أول من أمس على انخفاض 89 سنتاً بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدماً في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.