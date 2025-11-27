موظف في تشيلي يختفي بعد حصوله على 330 ضعف الراتب

فاز مساعد إداري في تشيلي، تم دفع راتبه الشهري عن طريق الخطأ بمقدار 330 ضعفاً، ثم استقال من وظيفته واختفى، بعد معركة قضائية تركته يحتفظ بالمال.

الرجل، الذي كان يعمل في شركة «دان كونسورثيو إندستريال دي أليمينتوس» للأغذية، كان يكسب عادة 386 جنيهاً إسترلينياً شهرياً. لكن في مايو 2022، أدى خطأ في كشوف المرتبات، إلى حصوله على 127.000 إسترليني، دفعة واحدة، أي ما يعادل راتبه على مدى 27 عاماً، وفقاً لصحيفة «ذا مترو».

ووفق وثائق المحكمة، اتصلت الشركة بالموظف في البداية لإبلاغه بالخطأ، وزعم أنه وافق على إعادة الأموال. إلا أنه بعد ثلاثة أيام، قدم استقالته، وتوقف عن الرد على المكالمات والرسائل من جانب صاحب العمل.

ورفعت الشركة شكوى جنائية تتهمه بالسرقة. لكن بعد معركة قانونية استمرت 3 سنوات، حكم قاضٍ في سانتياغو، بأن الفعل لا يشكل سرقة بموجب القانون التشيلي. وبدلاً من ذلك، تم تصنيف ما ارتكبه الموظف على أنه «تحصيل غير مصرح به»، وهو تصنيف قانوني لا يمكن بموجبه مقاضاته كمرتكب جريمة جنائية.

وفي بيان لصحيفة «دياريو فينانسييرو»، قالت الشركة إنها ستسعى للحصول على خيارات قانونية أخرى. وقال متحدث باسمها: «سنتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، وتحديداً طلب إلغاء الحكم القانوني ومراجعته».