توقعات رفع الفائدة تدعم الين.. والدولار ينخفض

تلقى الين دعماً، أمس، من توقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين انخفض الدولار بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات خفض الفائدة، وارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما أشار بنك الاحتياطي إلى نهاية محتملة لدورة التيسير النقدي.

وقالت مصادر لرويترز، إن بنك اليابان يهيئ الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، مما يعيد إحياء لهجة التشديد النقدي مع عودة المخاوف إزاء الانخفاضات الحادة للين، وتلاشي الضغوط السياسية على البنك لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وارتفع الين في البداية بفضل هذه الأنباء، قبل أن يقلص بعض هذه المكاسب على مدار جلسة التداول. وسجل في أحدث التعاملات انخفاضاً طفيفاً إلى 156.07 مقابل الدولار، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى مرتفعاً خلال أمس عند 155.66.

في غضون ذلك، قفز الدولار النيوزيلندي بعد أن خفض بنك الاحتياطي أسعار الفائدة إلى 2.25% كما كان متوقعاً.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 1.2 % عند 0.5690 دولار أمريكي مع تقليص المتعاملين بشكل حاد توقعاتهم لأي تخفيضات أخرى في سعر الفائدة.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي 0.57 % إلى 0.6506 دولار أمريكي بعد أن جاء التضخم لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات.

واقترب اليورو أكثر من مستوى 1.16 دولار، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.1590 دولار.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3191 دولار، ومقابل مجموعة من العملات، انخفض مؤشر الدولار 0.2 % إلى 99.65.