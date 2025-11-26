بيع أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في كوريا بـ10.3 مليارات دولار

وافقت «نافير» (Naver) على الاستحواذ على «دونامو» (Dunamu)، مشغلة «أب بِت» (Upbit)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل تقدر قيمتها بنحو 10.3 مليارات دولار، مع سعي عملاقة الإنترنت إلى ترسيخ حضورها في سوق الأصول الرقمية في البلاد.

وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها في إفصاح تنظيمي الأربعاء، ستصدر «نافير فاينانشيال» - ذراع «نافير» للتكنولوجيا المالية- 2.54 سهم جديد مقابل كل سهم في «دونامو». وارتفع سعر سهم «نافير» بما يصل إلى 7.7 % خلال التداولات المتأخرة بعد إغلاق السوق الأربعاء.

تُعد كوريا الجنوبية من أكثر مراكز سوق العملات المشفرة نشاطاً في عمليات تداول الأفراد، مع استئثار «أب بِت»، التي كثيراً ما صُنفت ضمن أكبر خمس منصات لتداول العملات المشفرة في العالم، بحصة سوقية تفوق 80 %. وقد ازداد نشاط عمليات الاندماج في مجال العملات المشفرة هذا العام، بدعم من المكاسب التنظيمية في الولايات المتحدة، وتزايد تبني المؤسسات الاستثمارية للأصول الرقمية.

قالت «نافير» إن الصفقة ستساعدها في «توفير محركات نمو مستقبلية تعتمد على الأصول الرقمية»، وبمجرد إتمامها، ستصبح «دونامو» شركة مملوكة بالكامل لـ«نافير فاينانشيال»، بحسب الإفصاح.

من الناحية القانونية، سيملك رئيس مجلس «دونامو» سونغ تشي هيونغ الحصة الأكبر في «نافير فاينانشال»، إلا أنه ونائبه سيفوضان حقوق التصويت، ما سيمكن «نافير» من الحصول على 46.5% من حقوق التصويت للحفاظ على موقع مسيطر على ذراعها المالية.

تغيير جذري في التمويل الرقمي في كوريا

بمقدور هذه الصفقة أن تغير معالم مشهد التمويل الرقمي في كوريا الجنوبية، إذ تدمج «نافير» المدفوعات بشكل أكثر عمقاً في منظومتها. وبالفعل، يتداول أكثر من ثُلث الكوريين- أي نحو 18 مليون شخص- العملات المشفرة، ويتجاوز حجم التداولات اليومية في بعض الأحيان نظيره في سوق الأسهم.

أمضت «نافير»، التي كثيراً ما يُطلق عليها اسم «جوجل كوريا الجنوبية»، عقدين في التصدي للمنافسين العالميين، فيما تواصل التوسع في مجالات المدفوعات، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والمحتوى، ولدى منصتي «ويب تون» (Webtoon) و«ويب نوفل» (Webnovel) ملايين المستخدمين في الخارج.

ومن شأن صفقة «دونامو» أن تحول «نافير فاينانشيال» من مُقدمة لخدمة المدفوعات إلى مُصدرة للأموال الإلكترونية، ما سيسرع وتيرة خططها لإصدار عملات مستقرة معتمدة على الوون.

ويأتي الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد ظهور تكهنات حولها لأول مرة في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، ما أدى إلى ارتفاع أسهم «نافير»، ومنذ ذلك الحين، تراجعت المعنويات في السوق العالمية للعملات المشفرة، في ظل موجة بيع كثيف للأصول الرقمية محت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية.

ارتفع الدخل التشغيلي الموحد لـ«دونامو» بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، ليبلغ 1.19 تريليون وون، بدعم كامل تقريباً من ارتفاع عمولات التداول. فيما مثلت إيرادات الشركة من منصات التداول- بما يشمل «أب بِت» و«أب بِت إن إف تي» وتطبيق «سيكيوريتيز بلس»- 97.9 % من إجمالي المبيعات، ما يسلط الضوء على اعتماد «دونامو» المستمر على نشاط المعاملات.