الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب 1 % لتصل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1 % مسجلاً 4172.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4168.70 دولاراً.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "بدأ المتعاملون في السوق يتوقعون مجددا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر".

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

وأضاف ستونوفو "لا نزال نتوقع مزيدا من الارتفاع على المدى القريب مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 4200 دولار بنهاية العام و4500 دولار بحلول منتصف العام المقبل".

وأظهرت البيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأقل من المتوقع في سبتمبر.

وارتفعت أسعار المنتجين بما يتماشى مع التوقعات.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين أيضا في نوفمبر مع تزايد قلق الأسر بشأن أوضاعها المالية والوظائف.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب سلسلة تصريحات تميل إلى تيسير السياسة النقدية صدرت مؤخراً عن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 83 % خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 30 % فقط قبل أسبوع.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 من 4 آلاف دولار للأونصة مستنداً إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار طلب البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 % إلى 52.43 دولاراً وصعد البلاتين 0.6 % مسجلاً 1562.50 دولاراً وزاد البلاديوم 1 % إلى 1411.57 دولاراً.