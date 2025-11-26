إيطاليا تحقق بشأن استخدام ميتا الذكاء الاصطناعي في «واتس آب»

وسعت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا تحقيقاً في استخدام شركة ميتا لأدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها الخاص بالمراسلة «واتس آب»، واتخذت خطوات باتجاه إجراءات مؤقتة ضد الشركة بناء على مزاعم بسوء استخدامها لوضعها الميهمن في السوق في خدمات روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت).

وقالت الهيئة، إن الشروط التي أدخلها واتس آب في 15 أكتوبر، ودمج آليات «ميتا أيه أي» للذكاء الاصطناعي الجديدة في واتس آب قد يقيد «الإنتاج، والوصول إلى السوق أو تطوير التقنية» في سوق خدمات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

ووسعت الهيئة نطاق إجراءات التحقيق، الذي استهدف كيانات ميتا بالوضع في الاعتبار «شروط خدمة واتس آب للأعمال»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يرد ممثل ميتا على الفور على طلب بالتعقيب من بلومبرج.

يشار إلى أنه في يوليو قالت الهيئة إنها تعمل مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في تحقيق بشأن استخدام ميتا للذكاء الاصطناعي في واتس آب.