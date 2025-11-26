الدولار يستقر رغم تزايد توقعات خفض الفائدة

استقر الدولار أمس، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد تعليقات من صناع للسياسة تميل للتيسير النقدي، بينما ظل الين تحت مراقبة حثيثة تحسباً لتدخل حكومي لدعم العملة اليابانية.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البيانات المتاحة تشير إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن اتخاذ أي إجراء بعد ذلك سيعتمد على تدفق البيانات التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي. وجاءت تعليقات والر مشابهة لتصريحات جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الجمعة.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون حالياً بواقع 81 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل مقارنة مع 42% قبل أسبوع.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث لدى بيبرستون: «هناك تركيز شديد على موقف كل صاحب صوت في مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى آرائهم بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر».

وأضاف «هذا أمر منطقي لأن السوق (ومجلس الاحتياطي الاتحادي) لم يحصلا على البيانات التي من شأنها أن تؤثر عادة على قرار السياسة (النقدية)... ربما يكون أكبر الآراء المجهولة هو رأي (رئيس المجلس جيروم) باول نفسه، ولكن بشكل عام يمكن التوقع بأنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة في ديسمبر».

وسجل اليورو خلال التعاملات 1.1522 دولار وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3097 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية وسجل 100.23 نقطة.

ورغم تراجع العملة الأمريكية قليلاً هذا الأسبوع، سجل الين 156.70 للدولار ليقترب من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5602 دولار بعدما انخفض بأكثر من 2% هذا الشهر قبل خفض متوقع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة. وتراجع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6454 دولار.

