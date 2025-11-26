إيرادات «علي بابا» تفوق التوقعات وتسجل 34.97 مليار دولار

فاقت الإيرادات الفصلية لشركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أمس، توقعات المحللين بفضل الاستثمار في خدمة التوصيل خلال ساعة الذي ساعد على جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيقات التسوق الخاصة بالشركة، في حين حقق قسم الحوسبة السحابية نمواً قوياً أيضاً.

وأعلنت الشركة أن إيراداتها الفصلية بلغت 247.80 مليار يوان (34.97 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تصل إلى 242.65 مليار يوان، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

ويتنافس كبار تجار التجزئة في الصين على حصة سوقية في مجال التجارة الفورية عن طريق عمل خصومات كبيرة وتقديم عروض جذابة.