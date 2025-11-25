روسيا والصين تبحثان تعزيز صادرات النفط الروسية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء أن موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين.

وأصبحت الصين والهند المشترين الرئيسيين للخام الروسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وتستورد الصين ما يقرب من 1.4 مليون برميل من النفط الروسي يوميا عن طريق البحر، وحوالي 900 ألف برميل يوميا من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للخام وهما روسنفت ولوك أويل.

وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأن العقوبات ووصفها بأنها عمل غير ودي، قائلا إنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي كما تحدث عن أهمية روسيا في السوق العالمية.

وجاءت تصريحات نوفاك خلال منتدى أعمال صيني-روسي في بكين.

وقال المسؤول الروسي إن الاتفاقيات الحكومية الدولية تنص على إمكانية تمديد شروط توريد النفط إلى الصين عبر كازاخستان لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.