اليابان والصين يبيعون سندات الخزانة الأمريكية خوفاً من ترامب

تؤثر التغيرات الجيوسياسية على الكثير من قرارات الاستثمارات حول العالم، وكشفت تقارير اقتصادية أن اثنين من أكبر حاملي الديون الحكومية الأمريكية الأجانب في العالم، باعوا كمية كبيرة من سندات الخزانة في الربع الثالث مع ارتفاعها قبل الانتخابات الرئاسية.

وباع المستثمرون اليابانيون رقماً قياسياً قدره 61.9 مليار دولار من السندات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي أُعلنت يوم الاثنين، كما قامت الصناديق في الصين ببيع 51.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ثاني أكبر مبلغ مسجل.

وفي تقرير لـ«بلومبرج» أكد أن العائد على سندات الخزانة بلغ ذروته في منتصف سبتمبر عند أعلى مستوى له في عامين ونصف قبل أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض، ومنذ ذلك الحين، انخفضت السندات بنحو 4% من ذلك المستوى بسبب القلق من أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذات الضرائب المنخفضة والتعريفات الجمركية العالية ستؤدي إلى التضخم.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في شركة ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو: "إنه مزيج من البنوك وصناديق التقاعد التي تُباع قبل الانتخابات الأمريكية في اليابان - خطر فوز ترامب وتوقعات بارتفاع العوائد الأمريكية أضرت بالشعور تجاه السندات، حتى أكثر من ذلك في الصين حيث كان الخطر الجيوسياسي مصدر قلق حقيقي، وهذا دفع المستثمرين إلى التخلص من سندات الخزانة أيضاً."

قد يكون بيع اليابان قد تضخم جزئياً بسبب تدخل الدولة في سوق الصرف الأجنبي في 11 و12 يوليو عندما باعت وزارة المالية الدولارات لشراء الين بمجموع 5.53 تريليون ين (35.9 مليار دولار).

وقد تكون مبيعات الصين قد تأثرت أيضاً بسبب استخدامها للحسابات الحاضنة، حيث اشترت الصناديق في بلجيكا، التي تُعتبر موطناً لمثل هذه الحسابات للعملاق الصيني، ورقماً قياسياً قدره 20.2 مليار دولار من سندات الخزانة في سبتمبر.

ولا تزال اليابان والصين تمتلكان 1.02 تريليون دولار و731 مليار دولار من سندات الخزانة على التوالي، مما يبرز تأثيرهما على سوق الديون الأمريكية.

وعدم اليقين بشأن اختيار ترامب لوزير الخزانة الأمريكي يضيف أيضاً إلى الضغط التصاعدي على العوائد الأمريكية إلى جانب تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة اقتصاد قوي.

وقال نيك تويدال، كبير المحللين في «إيه تي جلوبال ماركتس» بسيدني: "نحن نؤكد كل ما بدأنا في تسعيره - أن ترامب من المحتمل أن يكون لديه سياسات تضخمية، وتعريفات جمركية، وهذا سيؤدي فقط إلى المزيد من مبيعات سندات الخزانة من الصين واليابان، كانت تدابير دفاعية جيدة من قبل الصين واليابان ومن المحتمل أن تستمر."