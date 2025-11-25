النفط يستقر وسط تأثير مخاوف تخمة المعروض على محادثات أوكرانيا

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من تخمة المعروض على الضبابية المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمئة مسجلة 63.20 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 58.71 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 بالمئة أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

وقال دويتشه بنك في مذكرة أمس الاثنين إنه يتوقع فائضا في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميا مضيفا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه "لا يزال المسار المستقبلي حتى عام 2026 مسارا هبوطيا".

وتتفوق توقعات تراجع الأسواق في العام المقبل على احتمالات فشل المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يطلق العنان لإمدادات النفط الخاضعة لعقوبات غربية.

ومع ذلك، تجد أسواق النفط بعض الدعم من التوقعات المتزايدة بأن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب على الخام.