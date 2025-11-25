ثروة هائلة.. 1.5 تريليون دولار من الذهب الأبيض في بركان أمريكي

شهدت الولايات المتحدة واحداً من أكبر الاكتشافات الجيولوجية خلال العقود الأخيرة، بعدما أعلن باحثون العثور على ترسّب ضخم لعنصر الليثيوم داخل فوهة بركانية في ولاية أوريغون، تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 1.5 تريليون دولار.

وبينما يشكّل هذا الاكتشاف فرصة استراتيجية لدعم صناعة السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية، فإنه فجّر في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول تأثيرات التعدين على البيئة والثقافة والمجتمعات المحلية.

يقع الاكتشاف في فوهة Dermitt البركانية الممتدة على الحدود بين ولايتي أوريغون ونيفادا، حيث تشير دراسة حديثة نشرتها مجلة Minerals إلى أن المنطقة تحتضن ما يتراوح بين 20 و40 مليون طن من الليثيوم، وهو ما يجعلها من أغنى المناطق بهذا المعدن الحيوي في الولايات المتحدة، وفقا لـ leravi.org.

ويُعد الليثيوم مكوّناً أساسياً في بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ما يعزز أهميته في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وتستقبل الشركات المصنعة للبطاريات وصناع السيارات الكهربائية الخبر بحماسة كبيرة، إذ ترى فيه خطوة قد تمكّن الولايات المتحدة من تأمين سلسلة توريد محلية مستقرة، في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على المركبات الكهربائية.

ويعتقد خبراء الصناعة أن هذا المخزون قد يمنح واشنطن موقعاً متقدماً في سوق الطاقة المستقبلية، ويعزز تنافسيتها في مواجهة القوى العالمية.

لكن هذا التفاؤل يصطدم بحزمة من المخاوف البيئية. فالمنطقة التي يقع فيها المخزون تُعد موطناً لنظم بيئية حساسة، وتحتضن أنواعاً من الحياة البرية مثل الحجل الصحراوي وظباء البرونغهورن، ما يجعل أي مشروع تعدين واسع النطاق محفوفاً بالمخاطر.

ويحذّر علماء البيئة من أن استخراج الليثيوم من الرواسب الطينية يتطلب طرقاً متقدمة تشمل بناء طرق جديدة، وحفر آبار، واستخدام تقنيات الغسل الحمضي، وهي عمليات قد تُحدث اضطرابات بيئية طويلة الأمد.

ولا يتوقف الجدل عند الجانب البيئي، إذ تعبّر قبائل السكان الأصليين عن قلقها من احتمال المساس بمواقع تراثية وروحية تقع داخل الفوهة البركانية، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخها وهويتها.

وتطالب هذه المجتمعات بمشاركة أكبر في عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مؤكدة أن أي مشروع يجب أن يوازن بين الفائدة الاقتصادية والحفاظ على الإرث الثقافي.

ومع استمرار النقاشات بين الجهات الحكومية والشركات والناشطين، يبقى اكتشاف ليثيوم Dermitt فرصة استثنائية تحمل في طياتها تحديات لا تقل أهمية.

ويتفق الخبراء على أن الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق، بين تعزيز استقلالها الطاقي وبين حماية بيئة فريدة وثقافة تمتد لآلاف السنين. ويبقى السؤال مفتوحاً: كيف ستوازن واشنطن بين الطموح الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية؟