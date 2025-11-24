"أمازون" تستثمر 50 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي والحوسبة

أعلنت أمازون، اليوم الاثنين، أنها ستستثمر ما يصل إلى نحو 50 مليار دولار لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة للعملاء من الحكومة الأمريكية، في واحدة من أكبر التزامات البنية التحتية السحابية التي تستهدف القطاع العام.

سيضيف المشروع، المتوقع أن يبدأ العمل به في 2026، ما يقرب من 1.3 جيجاوات من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة من خلال مراكز بيانات جديدة مجهزة بأنظمة حوسبة وشبكات متقدمة.

تكفي طاقة حوسبة بقدرة جيجاوات لتشغيل نحو 750 ألف منزل أمريكي في المتوسط.

قال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لوحدة أماوزن ويب سيرفيسيز: "يزيل هذا الاستثمار الحواجز التكنولوجية التي أعاقت الحكومة".

وأماوزن ويب سيرفيسيز هي بالفعل مزود رئيسي للخدمات السحابية للحكومة الأمريكية، وتخدم أكثر من 11 ألف وكالة حكومية.

وتضخ شركات التكنولوجيا، ومنها أوبن.إيه.آي وألفابت ومايكروسوفت، مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يزيد الطلب على قوة الحوسبة المطلوبة لدعم الخدمات.