بـــــ 73 مليون دولار "فولفو" تصنيع حفارات كهربائية صديقة للبيئة

أعلنت شركة "فولفو" السويدية العملاقة للنقل، اليوم الاثنين، عن خطة لاستثمار 700 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 73 مليون دولار أمريكي تقريباً) في مصنع جديد لتجميع الحفارات المجنزرة. يهدف المصنع إلى إنتاج 3500 آلة سنوياً.

يأتي هذا الاستثمار ضمن برنامج استثمارات أوسع لشركة "فولفو" لمعدات البناء بقيمة 2.5 مليار كرونة، والذي كان قد تم الإعلان عنه في يونيو عام 2025.

ومن المقرر أن يتم استخدام المنشأة الجديدة، التي تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع والمقامة في مدينة إسكيلستونا، لإنتاج مجموعة متنوعة من طرازات محركات الاحتراق الداخلي والكهربائية، بفئات متوسطة وكبيرة الحجم، تتراوح أوزانها بين 14 و 50 طناً.

يهدف هذا المصنع الاستراتيجي إلى تلبية الطلب المتزايد من جانب العملاء الأوروبيين من خلال زيادة السعة والمرونة، وتقليل الاعتماد على الخدمات اللوجستية طويلة المدى، وتقصير فترات التسليم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وهو ما سيساهم في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل.