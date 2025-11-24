إيلون ماسك يبحث عن مهندسين للعمل في تسلا

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن بحث الشركة عن مهندسين متخصصين في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس طموحاته لتعزيز قدرات تسلا في مجال الابتكار التكنولوجي. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير رقاقات متقدمة يمكن أن تُحدث تأثيرا كبيرا في أنظمة القيادة الذاتية والروبوتات الشبيهة بالبشر، بما يساهم في تحسين السلامة على الطرق وتوفير رعاية صحية متقدمة.

وتسعى شركة تسلا الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توظيف خبراء تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس الطموح الكبير للرئيس التنفيذي إيلون ماسك للهيمنة على تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي المُخصصة.

وتستهدف حملة التوظيف تحديدا المهندسين القادرين على ابتكار رقاقات متقدمة يمكن أن تُحدث فرقا جذريا في التكنولوجيا الواقعية، بدءًا من القيادة الذاتية إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر في الرعاية الصحية.

في منشور طويل على منصة "X" دعا ماسك المهتمين إلى إرسال ثلاثة نقاط رئيسية توضح قدراتهم الاستثنائية في تصميم رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى البريد الإلكتروني AI_Chips@Tesla.com ، مؤكدًا أن الشركة تركز على الابتكار في التطبيقات الحيوية التي يمكن أن تقلل الوفيات على الطرق وتوفر الرعاية الصحية المتقدمة عبر روبوتات Optimus.

ووفقا لما ذكره ماسك، تهدف تسلا إلى إنتاج تصميم جديد لشريحة ذكاء اصطناعي بكميات كبيرة كل 12 شهرا، مع توقعات أن تكون هذه الشرائح أكبر حجما وأكثر قدرة من جميع شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى مجتمعة.

وأوضح ماسك أن دوره في تصميم الرقاقات ليس شكليا، بل يشارك بشكل مباشر في الاجتماعات الهندسية كل ثلاثاء وسبت، مع العلم أن اجتماعات السبت ستكون قصيرة الأمد وقد تختفي عند اكتمال AI5.

وأكد أن هذه الرقاقات ستحدث "تغييرا جذريا في العالم بطرق إيجابية"، مسلطًا الضوء على مساهمتها في السلامة على الطرق وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة.

وقال ماسك في تغريدته " معظم الناس لا يعلمون أن تيسلا تمتلك فريقا متقدما لتصميم شرائح الذكاء الاصطناعي واللوحات الإلكترونية منذ سنوات عديدة. لقد صمّم هذا الفريق بالفعل ونشر عدة ملايين من شرائح الذكاء الاصطناعي في سياراتنا ومراكز البيانات. هذه الشرائح هي ما يمكّن تسلا من أن تكون الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.

الإصدار الحالي المستخدم في السيارات هو AI4، ونحن قريبون من الانتهاء من AI5 وبدأنا العمل على AI6. هدفنا هو طرح تصميم جديد لشريحة ذكاء اصطناعي للإنتاج الضخم كل 12 شهرا. نتوقع أن نصنع هذه الشرائح بكميات أكبر من جميع شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى مجتمعة. اقرأ هذه الجملة مرة أخرى، فأنا لا أمزح. ستحدث هذه الشرائح تغييرا جذريا في العالم بطرق إيجابية، حيث ستنقذ ملايين الأرواح بفضل القيادة الأكثر أمانًا، وتوفير رعاية طبية متقدمة لجميع الأشخاص عبر روبوت Optimus. أرسل بريدا إلكترونيا يحتوي على ثلاث نقاط توضح دليلًا على قدراتك الاستثنائية إلى: AI_Chips@Tesla.com. نحن مهتمون بشكل خاص بتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الشرائح".