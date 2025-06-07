البيتكوين تهدد عرش الدولار كعملة احتياط عالمية





أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك تأييده لتحذيرات منصة كوين بيس، من أن البيتكوين قد يحل محل الدولار الأميركي كعملة احتياط، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها الولايات المتحدة".

وإزاء تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase وإيلون ماسك بشأن الديون الأمريكية، تتجه عملة البيتكوين إلى دائرة الضوء ما يشير إلى صعود العملة المشفرة كمنافس جاد للعملة الاحتياطية وفق موقع news.bitcoin.

قلق كبير

وأعرب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، عن قلقه في 3 يونيو الجاري على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بشأن تضخم الدين الأميركي، الذي تجاوز مؤخرًا 36.9 تريليون دولار.

وجاءت تصريحاته ردًا على منشور واسع الانتشار لموقع "عالم الإحصاء"، والذي أوضح الزيادة الكبيرة في مستويات الدين الفيدرالي على أساس سنوي، والتي تعود إلى عام 1966.

وسلط الرسم البياني الضوء على وتيرة الاقتراض الحكومي المتواصلة على مدى عدة عقود، وكشف عن ارتفاع حاد في عملية الاقتراض من 23.2 تريليون دولار في عام 2019 إلى 36.9 تريليون دولار متوقعة خلال عام 2025، وقد أثارت هذه البيانات جدلًا عامًا متجددًا حول الاستراتيجية المالية لواشنطن وعواقبها المحتملة على النظام المالي العالمي.

وتناول أرمسترونغ غياب المساءلة في الكونغرس عن معالجة العجز، وحذّر من أن الفشل في تصحيح المسار قد يُقوّض دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، وقال : إذا لم يقم الناخبون بمحاسبة الكونجرس على خفض العجز، والبدء في سداد الديون، فإن البيتكوين سوف يتولى دور العملة الاحتياطية.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة كوين بيس: "أُحب بيتكوين، لكن قوة أميركا تُعدّ بالغة الأهمية للعالم أيضًا، علينا ضبط أوضاعنا المالية".

سوء الإدارة المالية

ويُسلّط تصريح أرمسترونغ الضوء على القلق المتزايد في القطاعين المالي والتكنولوجي بشأن استدامة الدين الأميركي والسياسة المالية، وتشير تصريحاته إلى أن استمرار سوء الإدارة المالية قد يُقوّض الثقة في الأنظمة المالية الأمريكية، مما يُعزز القول بأن بيتكوين قد يكون بمثابة تحوّط ضد تراجع الثقة في المؤسسات التقليدية.

وأعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، نشر تحذير أرمسترونغ على موقع " إكس" من أن استمرار الإنفاق الحكومي المفرط قد يؤدي إلى تجاوز البيتكوين للدولار الأميركي، ورد عليه بصورة للعلم الأميركي، مما يدل على الدعم.

الكونغرس يُفلس أميركا

كما ردّ الملياردير بشكل منفصل على إحصاءات الدين العالمي قائلاً : "الكونغرس يُفلس أميركا". وانتقد مشروع قانون الإنفاق، المسمى "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، ووصفه بأنه مُبذر، وحذّر من أنه سيرفع العجز الفيدرالي إلى 2.5 تريليون دولار، مما يُحمّل المواطنين ديونًا غير قابلة للاستدامة.

بينما أدلى ماسك بتصريحات عامة محدودة حول البيتكوين، وتُظهر شركاته وممتلكاته الشخصية انخراطًا كبيرًا في سوق العملات المشفرة.

وتشير بيانات أون تشين إلى أن تيسلا تمتلك 11,509 بيتكوين، بينما تمتلك سبيس إكس 8,285 بيتكوين. كما كشف ماسك عن امتلاكه الشخصي للبيتكوين ( BTC ) والإيثريوم ( ETH ) والدوجكوين ( DOGE )، حيث تُشكل البيتكوين النسبة الأكبر، وتُبرز هذه الاستثمارات حضوره المستمر في سوق العملات المشفرة من خلال أصوله المؤسسية والشخصية.