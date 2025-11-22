خسر 130 مليار دولار.. لاري إيلسون من القمة إلى المركز الثالث

شهد عالم التكنولوجيا خلال الأشهر الأخيرة واحدة من أسرع التقلّبات في ثروات المليارديرات، بعدما خسر لاري إيلسون، مؤسس شركة Oracle، نحو 130 مليار دولار من ثروته، متراجعا من الصدارة إلى المركز الثالث في قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

كان إيلسون قد عاش لحظة صعود استثنائية في سبتمبر الماضي، حين قفز سهم Oracle بفعل الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما دفعه لاعتلاء المرتبة الأولى عالميا لأول مرة، لكن هذا الإنجاز سرعان ما تبخر، مع دخول سهم الشركة في موجة تراجع حاد ومستمرة.

وجاء الهبوط نتيجة تقلبات تعصف بقطاع التكنولوجيا، إلى جانب مخاوف المستثمرين من خطة Oracle لاقتراض 38 مليار دولار عبر إصدار سندات لتمويل بناء مراكز بيانات ضخمة مخصصة للذكاء الاصطناعي.

ارتفاع الديون وضع علامات استفهام حول قدرة الشركة على الحفاظ على زخمها في سوق الحوسبة السحابية شديدة التنافسية.

هذه التراجعات فتحت الباب أمام لاري بيج، مؤسس شركة Alphabet، ليتجاوز إيلسون ويصعد إلى المركز الثاني بثروة تبلغ نحو 257 مليار دولار، خلف إيلون ماسك الذي يتصدّر القائمة بثروة تُقدّر بـ 422 مليار دولار. وفي المقابل، تراجع لاري إيلسون إلى المركز الثالث بثروة 253.3 مليار دولار، بعد أن كان قبل أسابيع قليلة فقط في ذروة صعوده نحو قمة أغنى أغنياء العالم.

ويعكس هذا التحول السريع هشاشة الثروات المبنية على أسهم شركات التكنولوجيا، ومدى ارتباطها المباشر بمشاعر المستثمرين وخطط التمويل الضخمة في قطاعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. كما يبرز أهمية إدارة الديون والاستثمارات الضخمة، حتى بالنسبة لعمالقة وادي السيليكون.

ورغم الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للشركة، تبقى Oracle لاعبا أساسيا في سوق الحوسبة السحابية والتطبيقات البرمجية، مع توقعات بأن تستعيد جزءا من قوتها إذا نجحت في تنفيذ خططها الطموحة المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.