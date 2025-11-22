أبرز 5 عمليات احتيال تستهدف المتسوقين في موسم العطلات

لم يعد أي متسوق في مأمن، إذ تجتاح رسائل الاحتيال النصية، ورسائل البريد الخبيثة، والإعلانات المزيفة بتقنية التزييف العميق، منصات التواصل والبريد الإلكتروني مع اقتراب ذروة التسوق.

ووفق خبراء الأمن السيبراني، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي جعلت عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وسهولة من أي وقت مضى، ما يرفع مستوى التهديدات التي تستهدف المستهلكين الباحثين عن العروض.

تشير عدة شركات أمنية ومالية، إلى ارتفاع حاد في رسائل التصيّد والرسائل النصية المزيفة والمواقع التجارية "المستنسخة" خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت أكد فيه تقرير صادر عن شركة Norton نشره موقع "إكسيوس"، أن 62% من الأميركيين يميلون إلى شراء أي عرض بمجرد رؤيته عبر الإنترنت، وهو اندفاع يفتح بابًا واسعًا لعمليات الاحتيال.

أبرز أساليب الاحتيال:

1 : المتاجر الإلكترونية المقلدة:

يستغل المحتالون اندفاع المتسوقين عبر استنساخ مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة باستخدام روابط مشابهة للأصل بحرف واحد أو أكثر، بهدف سرقة بيانات الدفع أو بيع منتجات مقلدة، وتشير شركة Forcepoint إلى أن منصات مثل أمازون وتيمو والعديد من الماركات الفاخرة من أكثر العلامات التي يتم انتحالها.

وساعد الذكاء الاصطناعي المحتالين على بناء مواقع متكاملة خلال ساعات عبر كتابة المحتوى، وإنشاء الشيفرات، وتصميم صور المنتجات المزيفة. وبحسب استطلاع من Mastercard، 72% من المتسوقين قاموا بالشراء من مواقع غير مألوفة، فيما أكد واحد من كل خمسة أنه لم يتلق بضاعته قط.

2 : رسائل البريد الاحتيالية

تتدفق رسائل إلكترونية تحمل عروضاً ضخمة أو تنبيهات بوجود مشكلات في الطلبات، وتبدو وكأنها قادمة من علامات تجارية موثوقة، وتؤكد Forcepoint وMcAfee أن المحتالين يستغلون الذكاء الاصطناعي لتوليد رسائل خالية من الأخطاء اللغوية، ما يصعّب تمييزها عن الرسائل الحقيقية.

3 : رسائل الشحن المزيفة

يتلقى المستخدمون رسائل تدّعي تأخر الطرد أو تطلب رسومًا إضافية، وغالباً ما تقود هذه الرسائل إلى مواقع تتبع مزيفة تحمل شعارات USPS أو UPS أو FedEx، وتشير بيانات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى أن الأميركيين خسروا 470 مليون دولار عبر الاحتيال النصي في 2024، وكانت رسائل الشحن المزيفة أكبر مسبّب لتلك الخسائر.

4 : إعلانات التزييف العميق

يعتمد المحتالون على مقاطع فيديو تستنسخ وجوه ومقدّمي أصوات مشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي، للترويج لعروض وهمية عبر "تيك توك" و"إنستغرام". وكشف باحثو McAfee عن إعلان مزيف استخدم صوت تايلور سويفت للترويج لخصم على أدوات طهي.

5: احتيال بطاقات الهدايا

تشهد بطاقات الهدايا رواجاً كبيراً نحو الجمعة البيضاء، ووفق RH-ISAC، يخطط 72% من المستهلكين لشرائها كهدية هذا العام، لكن ثلث المتسوقين أكدوا حصولهم على بطاقات بلا رصيد، بعدما عمد المحتالون إلى سرقة أرقام البطاقات والـPIN قبل بيعها.

أخيراً.. يؤكد الخبراء أنّ أي عرض مبالغ في جاذبيته يستحق التحقق منه عبر الموقع الرسمي للمتجر، وينصحون بعدم مشاركة معلومات الدفع عبر الروابط الواردة في رسائل البريد أو الرسائل النصية، وتجنّب أي طلبات مفاجئة لرسوم الشحن أو بطاقات الهدايا، واللجوء إلى خدمة العملاء قبل إدخال أي بيانات مالية.