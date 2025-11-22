الكنز الأسطوري.. 52 طناً من الذهب و680 ألف طن نحاس و190 طناً من الفضة

في أعماق الجبال الشاهقة في إقليم بابوا بإندونيسيا، يقع منجم غراسبرغ، الذي يُعد أحد أكبر وأغنى مناجم الذهب في العالم، وتقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار، يتميز هذا المنجم برواسب معدنية تشكلت على مدى ملايين السنين، ويُعتبر حجر الزاوية في إنتاج الذهب والنحاس عالميا، إلا أن قصته تتجاوز مجرد الثروة الاقتصادية.

بدأت القصة الحقيقية لغراسبرغ في الستينات عندما حصلت شركة فريبورت-مكموران على حقوق تطوير المنجم، كان في البداية منجما مفتوحا ضخما، واشتهر بفوهته العملاقة التي تصل مساحتها إلى نحو ميل واحد، ما سمح بالاستخراج السريع للذهب من الطبقات السطحية، ومع تراجع الموارد السطحية، انتقل المنجم إلى عمليات تحت الأرض، مؤسسا ثلاث مناطق رئيسية: كهف غراسبرغ، ومنطقة المعالجة العميقة، والبيغ غوسان، حيث توظف تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج والحفاظ على مكانة المنجم عالميا.

وتظهر أرقام الإنتاج الهائلة استمرار تأثير غراسبرغ على السوق العالمية، ففي عام 2023 وحده، أنتج المنجم أكثر من 52 طنا من الذهب، و680 ألف طن من النحاس، و190 طنا من الفضة، وهو ما يعكس دوره البارز في توفير ملايين الأوقيات من الذهب سنويا، وفقا لـ leravi.org.

ويعتبر بناء البنية التحتية لمنجم غراسبرغ تحديا استثنائيا، فقد أنشأ المنجم مدينة مكتفية ذاتيا، تشمل مطارا خاصا، وميناء بحريا، وأنبوبا طوله 103 أميال لنقل الخام إلى ميناء أماماباري، إضافة إلى مجمعات سكنية ومدارس ومرافق طبية للعاملين وعائلاتهم، حيث يعيش أكثر من 20 ألف موظف في بيئة جبلية قاسية.

ومع النجاح الاقتصادي، يثير غراسبرغ جدلا بيئيا مستمرا، فقد أطلقت أنشطة التعدين رواسب ومعادن ثقيلة في الأنهار المحلية، مما أثر على جودة المياه والأنظمة البيئية.

كما تزيد التوترات السياسية في المنطقة من تعقيد الوضع، حيث تشهد المقاطعة أحيانا صراعات انفصالية تؤدي إلى مواجهة السلطات المحلية، مع محاولات تخريبية متفرقة في موقع التعدين.

ولا يقتصر أثر غراسبرغ على المستوى المحلي، بل يمتد عالميا، حيث تستمر احتياطياته الباهظة في التأثير على أسعار الذهب والنحاس حول العالم، ويجعل هذا المنجم نموذجا على قدرة مشاريع التعدين الكبرى على تحويل مناطق نائية إلى مراكز صناعية متكاملة، مع التحديات المترتبة على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار الاجتماعي.

يظل غراسبرغ إنجازا هندسيا واستثماريا هائلا، لكنه أيضا تذكير بتعقيد العلاقة بين الطموح البشري والثروات الطبيعية والمسؤولية البيئية، مع استمرار النقاش حول إمكانية التوفيق بين استخراج الموارد الضخمة وحماية البيئة والمجتمعات المحلية.