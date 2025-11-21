سر الذهب والزلازل.. اكتشاف جديد يكشف اللغز

لطالما حيرت العلماء الطريقة التي تتجمع بها كتل الذهب الضخمة داخل الصخور، وأظهرت دراسات حديثة أن الزلازل ليست مجرد اهتزازات أرضية، بل تلعب دوراً مهماً في تركيز الذهب داخل الشقوق والصخور، مما يساعد على تكوين كتل كبيرة من المعدن النفيس، وهو اكتشاف يوضح لغزاً جيولوجياً ظل مجهولاً لعقود.

هذا الغموض أثار أسئلة لعدة عقود حول آلية تكوين الذهب الطبيعي، خصوصا في المناطق الزلزالية، حيث يمكن أن يتواجد الذهب بشكل كثيف ومركّز.

الدراسة الحديثة من جامعة موناش الأسترالية توضح الآن السر وراء هذه الظاهرة وهو أن الزلازل لا تؤثر على الصخور فقط، بل تعمل على تحفيز الكوارتز لإنتاج شحنة كهربائية صغيرة تساعد على ترسيب الذهب المذاب في السوائل المحيطة على شكل كتل متزايدة الحجم، مكتشفة بذلك لغزا جيولوجيا ظلّ محل جدل طويل.

يتواجد الذهب طبيعيا داخل الكوارتز، وهو ثاني أكثر المعادن انتشارا في القشرة الأرضية بعد الفلسبار، لكن المدهش أن رواسب الذهب في عروق الكوارتز غالبا تكون مركزة في كتل كبيرة بدلا من أن تتوزع بالتساوي داخل الشقوق الصخرية. تتشكل هذه العروق عندما تتدفق السوائل الحرارية المائية الغنية بالمعادن من أعماق الأرض وتملأ الشقوق الناتجة عن الحركات التكتونية.

يقول كريس فويسي، الجيولوجي بجامعة موناش وأحد مؤلفي الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر جيوساينس": "نحن نعلم أن الذهب يتشكل باستمرار داخل الكوارتز، لكن الغريب هو تكوّن كتل ضخمة ومركّزة من الذهب. لم نكن نعرف ما الذي يسبب هذا التركيز الشديد في مساحة صغيرة."

هذه السوائل الحارة تحمل معها ذرات الذهب وتضخها عبر العروق. نظريًا، ينبغي أن يتوزع الذهب بالتساوي داخل العروق، لكن الواقع يظهر أن معظم الذهب يوجد في شكل كتل صغيرة لكنها شديدة الكثافة، وهي تمثل حوالي 75% من الذهب الذي استُخرج عبر التاريخ، وفقاً لموقع "livescience".

واعتمد الباحثون على دليلين أساسيين لحل اللغز هما أن أكبر كتل الذهب وُجدت دائما في مواقع مرتبطة بالزلازل، وأن الكوارتز معدن كهرضغطي، أي أنه ينتج شحنة كهربائية عندما يتعرض للضغط، مثل الضغط الهائل الذي يحدث أثناء الزلازل.

وفقًا للدراسة، عندما يقع زلزال، تتشقق الصخور، فتندفع السوائل الحرارية المائية إلى داخل العروق بسرعة. وفي اللحظة نفسها يتعرض الكوارتز لضغط مفاجئ، مما يجعله يُنتج شحنة كهربائية.

هذه الشحنة تتفاعل مع الذهب في السائل، فتجعل الذهب يترسب بسرعة على الأسطح الداخلية للعروق.

الأكثر إثارة أن الذهب المذاب يفضل الترسب على أي حبة ذهب موجودة مسبق، بمعنى آخر كل حبة ذهب تعمل مثل "نواة" أو "إلكترود طبيعي" يلتصق به المزيد من الذهب مع كل زلزال جديد، ولذلك تكبر الكتلة شيئا فشيئا عبر آلاف أو ملايين السنين، ولهذا السبب قد تصل بعض الكتل الذهبية إلى وزن 60 كيلوجراما أو أكثر.

لاختبار هذه الفكرة، أجرى العلماء تجربة مخبرية وضعوا فيها بلورات كوارتز داخل سائل يحتوي على ذهب، ثم أخضعوها لضغط متكرر يحاكي تأثير الزلازل.

وأثبتت التجربة أن الكوارتز يولد فرق جهد كهربائي يكفي لجذب الذهب وترسيبه على سطحه، وبشكل خاص فوق أي قطعة ذهب موجودة مسبقا.

هذه النتائج مكّنت العلماء من إنتاج كتل ذهبية في المختبر لأول مرة، لكنهم يؤكدون أنه لا يمكن استخدام هذه الطريقة تجاريا، لأنها تتطلب ظروفا طبيعية معقدة جدا لا يمكن تكرارها بكفاءة صناعية.

مع ذلك، قد تساعد الدراسة مستقبلاً على تطوير أجهزة قادرة على رصد الإشارات الكهرضغطية الصادرة من عروق الكوارتز في أعماق الأرض، مما قد يساعد في العثور على مواقع العروق وإن كان ذلك لا يضمن وجود الذهب نفسه داخلها.