«بتكوين» تتهاوى وسط العزوف عن المخاطرة

انخفضت «بتكوين» و«إيثر»، أمس، إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة، إذ تأثرت العملات المشفرة بحالة عزوف أوسع نطاقاً عن الأصول عالية المخاطر، مع قلق المتعاملين من كون الأصول التكنولوجية مبالغاً في تقييمها، وانحسار الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وتراجعت بتكوين أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 5.5% إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر إلى 81668 دولاراً، وانخفضت إيثر بأكثر من 6% إلى 2661.37 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في 4 أشهر.

وبذلك تكون كلتا العملتين قد تكبدتا خسائر بنحو 12% منذ بداية الأسبوع. وعادة ينظر للعملات المشفرة على أنها مقياس للإقبال على المخاطرة، ويسلط تراجعها الضوء على مدى الهشاشة التي وصلت إليها المعنويات بالأسواق في الأيام القليلة الماضية، مع تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتنامي حدة التقلبات.