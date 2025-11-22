الذهب يهبط ويتكبد انخفاضاً أسبوعياً

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بعدما دعم تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، ما ضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4047.14 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، ونزل المعدن النفيس 0.5% منذ مطلع الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 4044.50 دولاراً للأونصة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 49.55 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1515.25 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1375 دولاراً.