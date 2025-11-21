عودة منصة إكس للعمل لدى معظم المستخدمين بأمريكا بعد انقطاع وجيز

ذكر موقع «داون ديتيكتور دوت كوم» الإلكتروني أن منصة «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، عادت إلى العمل لدى معظم المستخدمين في الولايات المتحدة بعد عطل وجيز اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام فقط من تعطل منصة التواصل الاجتماعي بسبب مشكلة في شبكة «كلاود فلير».

وأفاد الموقع بوجود أقل من 500 بلاغ عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هبوطاً من ذروة 20500 في وقت سابق اليوم.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين من العطل عن العدد المعلن، لأن هذه البلاغات يقدمها المستخدمون.

ولم ترد إكس بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدى ارتفاع غير معتاد في حركة بيانات الإنترنت إلى عرقلة وصول آلاف المستخدمين إلى منصات مثل «إكس» و«كانفا» و«تشات جي.بي.تي» و«جريندر».

وأظهرت بيانات داون ديتيكتور أن كلاود فلير تعطلت اليوم أيضاً لدى أكثر من 500 مستخدم في الولايات المتحدة حتى الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي أكتوبر، تسبب انقطاع كبير في خدمة شركة «أمازون» السحابية (أمازون ويب سيرفسيز)، في حدوث عطل عالمي، ما أثر على خدمات أمازون وتطبيقاتها مثل «ريديت» و«روبلوكس» و«سناب شات».

وفي يوليو (تموز) العام الماضي، تسبب تحديث لأحد برمجيات «كراود سترايك» في عطل واسع النطاق لأنظمة شركة «مايكروسوفت»، ما أدى إلى تعطيل شركات طيران ورعاية صحية وشحن وتمويل.

