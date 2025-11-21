شركة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM تستأنف تعاملاتها مع روسيا بشحنات غذائية

أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أنها استأنفت خدماتها المحدودة إلى روسيا، ولا سيما لنقل المواد الغذائية، بعد ثلاث سنوات من انسحابها من البلاد إثر الحرب في أوكرانيا.

وعلى غرار شركات غربية أخرى، أوقفت CMA CGM أنشطتها في روسيا، حيث أوقفت خدمات الشحن، وتخلت أيضاً عن حصصها في محطات الموانئ.

وأعلنت CMA CGM في بيان عبر البريد الإلكتروني أن شركة CNC التابعة لها، استأنفت الآن شحن المواد الغذائية، مثل الحمضيات والقهوة، إلى روسيا لتلبية طلب بعض العملاء.

وأضافت: «هذا النشاط محدود للغاية، ويُجرى وفقا صارمًا لنظام العقوبات الساري»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية اليومية، التي سبق أن نشرت هذا التطور، أن CMA CGM لا تستخدم أسطولها الخاص، بل تحجز مساحة لحاوياتها على سفن تابعة لخطوط أخرى. انضمت شركة CMA CGM إلى منافستها السويسرية MSC في شحن البضائع إلى روسيا. وقد حافظت MSC على شحناتها هناك خلال الحرب في أوكرانيا، لكنها اقتصرت على المواد الغذائية والطبية والإنسانية.