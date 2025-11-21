"إيلاي ليلي".. أول شركة أدوية تدخل نادي "التريليون دولار"

بلغت القيمة السوقية لـ"إيلاي ليلي" تريليون دولار اليوم الجمعة، لتصبح بذلك أول شركة أدوية تدخل نادي الشركات التريليونية الذي تهمين عليه شركات التكنولوجيا، ما يؤكد مكانتها الرائدة في مجال مكافحة زيادة الوزن.

ويعود ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 35 بالمئة هذا العام بالأساس إلى النمو الهائل الذي شهدته سوق عقاقير إنقاص الوزن.

صارت عقاقير علاج السمنة خلال العامين الماضيين من أكثر القطاعات ربحية في مجال الرعاية الصحية مع التنامي المطرد للطلب عليها مع ظهور عقاقير جديدة في السوق لها فاعلية كبيرة.

وكانت لنوفو نورديسك الريادة في هذا المجال في البداية، لكن شعبية عقاري مونجارو وزيباوند اللذين تنتجهما إيلاي ليلي نمت بشكل مطرد وساهما في أن تكون لمنتجاتها أولوية في الوصفات الطبية على حساب الشركات المنافسة.

ولامس سهم إيلاي ليلي لبعض الوقت مستوى مرتفعا غير مسبوق، وصعد في أحدث تعاملات واحدا بالمئة إلى 1051 دولارا.

وإيلاي ليلي الآن من الأعلى تقييما بين شركات الأدوية الكبرى، إذ تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقييمها عند نحو 50 ضعف أرباحها المتوقعة في الاثني عشر شهرا المقبلة، مما يعكس ثقة المستثمرين في أن الطلب على عقاقير السمنة سيواصل زخمه.

وفاق أداء سهم الشركة بشكل كبير الأداء العام للبورصة الأمريكية. فمنذ إطلاق زيباوند في أواخر 2023، حقق سهم الشركة زيادة تجاوزت 75 بالمئة مقارنةً بارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي لم يتجاوز كثيرا الخمسين بالمئة خلال الفترة نفسها.

وفي أحدث نتائجها الفصلية، أعلنت الشركة تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت 10.09 مليارات دولار من محفظتها لعقاقير السمنة والسكري، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغة 17.6 مليار دولار.