صادرات اليابان ترتفع في أكتوبر مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن صادرات اليابان ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر محققة مكاسب للشهر الثاني مدعومة بانحسار التراجع في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة ومرونة الطلب في الأسواق الرئيسية الأخرى وضعف الين.

ووفقا للبيانات، فإن إجمالي الصادرات من حيث القيمة ارتفع 3.6 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، أي أكثر من متوسط توقعات السوق بزيادة عند 1.1 بالمئة وبعد ارتفاع بواقع 4.2 بالمئة في سبتمبر.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 3.1 بالمئة فقط عن العام السابق، محققة تحسنا ملحوظا بعد أن سجلت انخفاضا تجاوز العشرة في المئة على مدى خمسة أشهر متتالية.

وارتفعت الصادرات إلى الصين 2.1 بالمئة بينما زادت الصادرات إلى بقية آسيا 4.2 بالمئة. وصعدت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 9.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات منفصلة هذا الأسبوع أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى منذ ستة أرباع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بسبب تضرر الصادرات من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع إجمالي الواردات 0.7 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 231.8 مليار ين (1.47 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بعجز متوقع قدره 280.1 مليار ين.