تراجع أسعار الذهب والنفط يعزز مكاسبه

تراجعت أسعار الذهب 1 % أمس، وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر فيما عزز النفط مكاسبه.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4055.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) وانخفضت الفضة 1.4 % إلى 50.66 دولاراً، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 1538.85 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.1 % إلى 1394.74 دولاراً.

وارتفع النفط وسط التفاؤل بآفاق الطلب في الولايات المتحدة. وخلال التعاملات صعدت عقود خام «برنت» تسليم يناير 2026 بنحو 1.1% أو 69 سنتاً إلى 64.20 دولاراً وزادت عقود «نايمكس» تسليم ديسمبر 1% أو 59 سنتاً إلى 60.03 دولاراً.