ساكسو بنك يكشف ملامح المرحلة المقبلة في ثورة الذكاء الاصطناعي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح رائج أو تصور مستقبلي بعيد، بل تحول إلى عنصر جوهري في تفاصيل حياتنا اليومية، فمن رسائل البريد الإلكتروني التي نكتبها، إلى الصور التي نعرفها، وصولاً إلى شبكات الخدمات اللوجستية، التي تدعم حركة التجارة العالمية، أصبح الذكاء الاصطناعي يشكل البنية الأساسية للاقتصاد الحديث، بعد أن كان تخصصاً محدوداً في علوم الحاسوب، وفقاً لتقرير صادر عن ساكسو بنك، قدمه جاكوب فالكينكرون، رئيس استراتيجية الاستثمار العالمي.

ويشير التقرير إلى أن وتيرة التطور في هذا المجال تسارعت بشكل غير مسبوق؛ إذ انتقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى غرف الاجتماعات، ومن خطوط الإنتاج إلى الهواتف الذكية في جيوب المستخدمين، واليوم تستكشف معظم القطاعات — من الرعاية الصحية والتصنيع إلى التمويل وتجارة التجزئة — حلول الذكاء الاصطناعي أو توسع استخدامها، بهدف رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز تجربة العملاء.

وفي ضوء هذا التحول الهائل يلفت ساكسو بنك إلى أن اهتمام المستثمرين يتزايد بوتيرة واضحة، ولم يعد السؤال المطروح يتمحور حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، بل حول كيفية الاستفادة المثلى من نموه المتسارع، فموجة الذكاء الاصطناعي الحالية تختلف عن سابقاتها، لأنها مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية:

- النمو الكبير في الطلب على القدرات الحاسوبية.

- تسارع دمج التقنية داخل المؤسسات.

- استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية حول العالم.

ومع اقتراب الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من مستويات تاريخية تضيف التقنيات نقاطاً مهمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي

يقدم التقرير رؤية مبسطة لسلسلة القيمة، التي تبدأ من شركات تصنيع الرقائق، مروراً بالحوسبة السحابية والبرمجيات، وصولاً إلى منصات المستهلكين التي تدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية، ويؤكد أن هذه الطبقات تعمل معاً في منظومة مترابطة تقود موجات متواصلة من الابتكار.

الشركات المحركة للثورة

إنفيديا: القوة المركزية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، إذ تطور الرقائق التي تدرب وتشغل النماذج اللغوية الضخمة.

تي إس إم سي: الشركة التي تصنع أكثر الرقائق تطوراً في العالم، ما يمكن الحوسبة عالية الأداء، التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي.

إيه إس إم إل: المزود العالمي لمعدات الطباعة الضوئية المتقدمة المستخدمة في تصنيع الرقائق

مايكروسوفت: قامت بدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعتها الكاملة، ما يجعلها بوابة رئيسية لاعتماد الذكاء الاصطناعي داخل الشركات.

أوراكل: تستفيد من بنيتها السحابية وقواعد بياناتها المتقدمة لمساعدة المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات والتحليلات.

سيلزفورس: تدمج الذكاء الاصطناعي في حلول إدارة علاقات العملاء، محولة البيانات إلى رؤى تنبؤية تخدم ملايين الشركات.

ما الذي يجب مراقبته؟

أربعة مؤشرات تحدد الاتجاهات المقبلة:

- مستوى الإنفاق العالمي على مراكز البيانات.

- الابتكار في تصميم الرقائق.

- سرعة تبني الشركات للتقنيات الذكية.

- السياسات والتشريعات الحكومية التي تنظم الذكاء الاصطناعي.

المخاطر تشمل التقييمات المرتفعة لبعض الشركات، والدورية في قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات، لذا ينبغي على المستثمرين النظر إلى الذكاء الاصطناعي كونه موضوعاً طويل الأجل، لا كفرصة قصيرة الأجل.

اللعبة الطويلة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي

يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المشهد الاقتصادي، ويدفع ما يشبه الثورة الصناعية المقبلة — لكن هذه المرة ثورة مبنية على البيانات والحوسبة بدلاً من الفولاذ والبخار.