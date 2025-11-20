ارتفاع طفيف في أسعار النفط ومخاوف فائض المعروض تُقيّد المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، حيث بدد انخفاضٌ أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية التكهنات بأن الضغط الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قد يُضيف براميل إلى سوقٍ غنيةٍ بالإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا، أو 0.31%، لتصل إلى 63.72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتًا، أو 0.37%، لتصل إلى 59.66 دولارًا.

وتعافى كلا الخامين القياسيين قليلًا بعد انخفاضهما بنسبة 2.1% خلال جلسة أمس الأربعاء. وجاء هذا الانخفاض عقب تقرير لرويترز أفاد بأن الولايات المتحدة أشارت إلى أوكرانيا بقبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا بالتخلي عن الأراضي وبعض الأسلحة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وانخفضت الأسعار على خلفية تكهنات بأن إنهاء الحرب سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الخام الروسي، مما سيُطلق العنان للإمدادات في السوق في الوقت الذي يُخزّن فيه النفط على ناقلات النفط، ويزيد فيه كبار المنتجين إنتاجهم. في مذكرة صدرت يوم الخميس، حذّر محللو بنك ING من أنه من غير المرجح أن تدعم أوكرانيا الخطة، إذ قد ترى أنها تميل إلى روسيا، لكن "المؤشرات على أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق تُخفف بعض المخاوف بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا، وكذلك بشأن مدى قوة تطبيق القيود الحالية".

وقدّم انخفاضٌ أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، والذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، بعض الدعم للأسعار، والذي عكس ارتفاعًا في معدلات تشغيل المصافي وسط هوامش ربح جيدة في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وزيادةً في طلب التصدير على الخام الأمريكي.

وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 603 آلاف برميل.

ومع ذلك، أشار المحللون أيضًا إلى أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد زادت لأول مرة منذ أكثر من شهر، في إشارة إلى تباطؤ الاستهلاك. يترقب السوق أيضًا تأثير الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في 21 نوفمبر للشركات لإنهاء تعاملاتها مع شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي ومصدري النفط في روسيا. وقد فُرضت عقوبات على الشركتين في إطار الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.