سقوط «بتكوين» الحر يكبد أسواق العملات المشفرة خسائر بتريليون دولار

دخل الانهيار الكبير للعملات المشفّرة في عام 2025 مرحلة جديدة أمس الأربعاء ، بعدما هوت «بتكوين» إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مواصلة انهياراً تجاوزت قيمته تريليون دولار في سوق الأصول الرقمية.

وتراجعت أكبر العملات المشفّرة إلى 88522 دولاراً في تداولات نيويورك، مع امتداد موجة الهبوط إلى المستثمرين الكبار والصغار، من مشترين أفراد انتهزوا الانخفاض، إلى الشركات التي تخزن العملة المشفرة، والتي تتلاشى علاوات أسهمها.

وارتفعت الأسعار من القاع في وقت متأخر من أمس بعد أن قدمت «إنفيديا» توقعات قوية للإيرادات، مما ساعد على تهدئة المخاوف من أن الطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تتجه إلى التلاشي.

تقع العتبات النفسية التالية حول 85 ألف دولار و80 ألف دولار، مع التركيز على قاع عام 2025 البالغ 77424 دولاراً، المُسجَّل خلال اضطرابات الرسوم الجمركية في أبريل.

تراجع القيمة السوقية

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفّرة ذروته عند 4.3 تريليون دولار في 6 أكتوبر، ويقترب الآن من 3.2 تريليون دولار. ومع ذلك، يعكس جزء كبير من هذا التراجع خسائر دفترية أكثر من كونه خروجاً فعلياً للسيولة.

وبعد سلسلة من عمليات التسييل القسري في 10 أكتوبر، حين تم التخلص من مراكز ممولة بالديون تتجاوز 19 مليار دولار، ظهرت هشاشة السوق بوضوح. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من نداءات الهامش، وتدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة، وتراجع اهتمام المشترين الجدد.

وقال جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في «كوين شيرز» إن «المستثمرين يتحسسون طريقهم في الظلام، ليس لديهم أي توجيه على صعيد الاقتصاد الكلي، وكل ما يرونه هو تحركات الحيتان على السلسلة، وهذا يثير قلقهم».

كان صعود «بتكوين» إلى ما يزيد قليلاً على 126 ألف دولار في وقت سابق من العام قائماً على ركيزتين أساسيتين: توقعات بخفض متعدّد لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد تبنّي المؤسسات المالية.

لكن كلا الروايتين تعثرتا فيما انسحب المستثمرون المعتمدون على الزخم من السوق. وتوجّه الخسائر ضربة قاسية لشركات الخزينة الرقمية، التي بُنيت تقييماتها على موجة الارتفاع السابقة.

«إيثر» يتخلى عن مكاسبه

في الوقت ذاته، تراجعت «إيثر» مجدداً إلى ما دون 3000 دولار. وبعد تخلّفها عن «بتكوين» في النصف الأول من موجة الصعود، ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفّرة، إلى ما يقارب 5000 دولار في أغسطس، متجاوزة لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في 2021. لكنها تنازلت منذ ذلك الحين عن تلك المكاسب.

وقال ماثيو هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيتوايز أسيت مانجمنت» في سان فرانسيسكو: «أعتقد أننا أقرب إلى نهاية موجة البيع من بدايتها، لكن الأسواق غير مرتاحة، وقد تشهد العملات المشفّرة مزيداً من الهبوط قبل أن تجد قاعدة للارتداد».