النفط يرتفع مع قرب انقضاء مهلة أمريكية لإنهاء التعاملات مع شركتين روسيتين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت تعكف فيه الأسواق على تقييم المقترحات الأمريكية الأحدث لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتتأهب للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف التعاملات مع شركتي نفط روسيتين كبيرتين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 63.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0142 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 59.68 دولارا.

وتراجعت عقود الخامين بنحو اثنين بالمئة في جلسة أمس الأربعاء. وجاءت مكاسب اليوم في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت بإشارات إلى أوكرانيا من أجل قبول إطار عمل صاغته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا من خلال التخلي عن أراض وبعض الأسلحة، وذلك نقلا عن مصدرين مطلعين.

وفي إطار جهود الولايات المتحدة لإنهاء الصراع، فرضت واشنطن عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجين ومصدرين للنفط في روسيا، وستنقضي مهلة لإنهاء التعاملات معهما في 21 نوفمبر .

وخفضت روسنفت حصتها في شركة أنابيب كردستان، وهي خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق ومُصدر رئيسي للنفط، إلى أقل من 50 بالمئة لحماية الشركة التابعة من العقوبات الأمريكية.